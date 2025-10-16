Fibrosi cistica il Teatro Massimo s' illumina di verde per sensibilizzare all' importanza del test

Anche il Comune di Palermo aderisce all’iniziativa per ricordare l’importanza del test che individua i portatori sani di fibrosi cistica, tra le malattie genetiche gravi più diffuse, ancora senza una cura risolutiva. Il 24 ottobre il Teatro Massimo si illuminerà di verde. Monumenti illuminati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

