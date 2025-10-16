Fibra Tim a 24,90€ per 20 mesi con bonus 100€ e Perplexity Pro Gratis per 1 anno

Torna il bonus di 100€ per 20 mesi che porta fibra Tim al costo di soli 24,90€ per i nuovi clienti che attivano online la linea fissa dell'operatore blu e in più lo sconto dei costi iniziali legati all'attivazione pari a 39,90€. Le tariffe includono chiamate e navigazione senza limiti, TIMVSION con Netflix, Disney+, Infinity+ e Dazn (anche con il tuo account se ne hai già uno) e in più hai in regalo Perplexity Pro per un anno. Se non sei cliente Tim su mobile e vuoi diventarlo per continuare a pagare fibra e chiamate senza limiti a soli 24,90€ grazie ad una delle nuove tariffe mobile low cost a partire da 6,99€ al mese con fino a 300 GB di dati.

