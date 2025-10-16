Si è svolta ieri, presso la sala riunioni dell’Hotel Il Giardino a Scario, l’Assemblea Regionale della FIBA Confesercenti Campania, che ha visto una partecipazione ampia e sentita da parte dei delegati e degli iscritti alla Federazione Imprese Balneari aderente alla rete Confesercenti. In un clima di grande cordialità ma anche di forte preoccupazione per il futuro del comparto balneare, è stata riconfermata all’unanimità la leadership di Raffaele Esposito alla guida della FIBA Campania. La sua rielezione rappresenta un chiaro riconoscimento dell’impegno costante e della visione strategica che ha saputo imprimere negli ultimi anni, in sinergia con istituzioni, enti locali e associazioni nazionali. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - FIBA Confesercenti Campania: Raffaele Esposito riconfermato presidente regionale