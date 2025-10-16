Un vento di libertà e ribellione soffierà sabato 18 ottobre a Torre de’ Roveri, quando la magia del festival Fiato ai Libri incontrerà la forza travolgente della controcultura americana. Alle ore 21, all’interno dell’azienda Meccanotecnica S.p.A., andrà in scena “James – Like a Hurricane. Percival Everett incontra Neil Young”, uno spettacolo unico nel suo genere, dove la grande letteratura e la canzone d’autore folk-rock si intrecciano in un viaggio potente e commovente. Ispirato al romanzo James del premio Pulitzer Percival Everett, l’evento restituisce nuova voce a Jim, lo schiavo dimenticato del capolavoro di Mark Twain Le avventure di Huckleberry Finn, accompagnandolo lungo il Mississippi in un cammino di riscatto, identità e libertà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Fiato ai libri”, un vento di libertà a Torre de’ Roveri