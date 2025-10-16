Fiaso | Antibioticoresistenza tema centrale per cittadini e sostenibilità Ssn

Migliore, 'servono competenza e autonomia gestionale per usare al meglio le risorse e garantire standard assistenziali elevati' Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - L’antibioticoresistenza è un "tema fondamentale per i cittadini prima ancora che per le aziende sanitarie e per i medici, perché s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fiaso: "Antibioticoresistenza tema centrale per cittadini e sostenibilità Ssn"

Altre letture consigliate

Fiaso: “Antibioticoresistenza tema centrale per cittadini e sostenibilità Ssn” - L’antibioticoresistenza è un "tema fondamentale per i cittadini prima ancora che per le aziende sanitarie e per i medici, perché sappiamo ... Segnala msn.com

Antibiotico-resistenza, 'urologia centrale nella battaglia' - resistenti) comparsi negli ultimi decenni, che insieme alla diffusione d ... Da ansa.it