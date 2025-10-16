Fiamme e paura in centro Mamma e due bambini in fuga dall’incendio

A dare l'allarme per tutta la via dei Bastioni Occidentali, in zona civico 31, sono state le urla di uno dei due bambini di 10 e 13 anni che si trovavano all'interno dell'appartamento al secondo piano dove ieri pomeriggio alle 18.30 circa è scoppiato un incendio. In quella casa dove, per cause ancora in via di accertamento ma che con ogni probabilità sono da ricondurre a un incidente domestico, abita una famiglia ghanese con due figli piccoli. Ieri pomeriggio, quando il rogo si è sviluppato a partire dalla cucina, proprio le urla di uno dei due bimbi in casa ha lanciato l'allarme anche al vicinato.

