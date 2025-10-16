Fiamme alte all' alba vasto incendio distrugge un capannone | indagini in corso

Fiamme alte al capannone. All’alba di giovedì 16, infatti, un vasto incendio si è sviluppato all’interno di un magazzino industriale di via Ferrari, a Mizzana (frazione di Ferrara). Sul posto, intorno alle 5.30, sono immediatamente giunti i pompieri per cercare di domare il rogo.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il fumo visibile a grande distanza e le fiamme molto alte, ore di lavoro per tantissimi vigili del fuoco per un incendio divampato in un capannone in zona industriale. FOTO e VIDEO ALL'INTERNO - facebook.com Vai su Facebook

Fiamme devastano una ditta di smaltimento a #Belpasso: intervento d’emergenza dei #vigilidelfuoco - X Vai su X

Vesuvio, fiamme ancora alte a Terzigno e Trecase. Bruciano boschi in tutta la Campania - Il devastante incendio sul Vesuvio i cui primi focolai risalgono a una settimana fa nella notte ha ripreso vigore con fiamme alte sul versante di Terzigno e Trecase. rainews.it scrive

Vasto incendio a Racale: fiamme alte e fumo nerissimo, visibile a chilometri. Salvate cassette delle api - Un incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, 26 luglio, poco lontano dalla piscina comunale di Racale, nel basso Salento, bruciando tanti secchi della raccolta rifiuti e altro materiale ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Osservatorio Inaf minacciato dalle fiamme in area vasta Cagliari - oac a Monserrato, dove il perimetro dell'area del campo astronomico è stato lambito da una lingua di fuoco di un ... Lo riporta ansa.it