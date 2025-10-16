Fiaccola olimpica Milano Cortina Lauro | Nel Sannio un percorso di 5 chilometri con arrivo a piazza Castello

Tempo di lettura: < 1 minuto Si lavora per accogliere al meglio la fiaccola olimpica in vista dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. L’evento, in città, è previsto per il prossimo 27 dicembre, con l’arrivo in piazza Castello. A fare il punto sulla macchina organizzativa, a margine della presentazione della corsa podistica dedicata a don Pompilio Cristino, è stato il consigliere comunale con delega allo sport Enzo Lauro. “Si tratta di un percorso di 5 chilometri che terminerà a piazza Castello. L’iniziativa si realizza con la fattiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Coni e la Fondazione Milano Cortina 2026”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

