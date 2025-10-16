Festival di Sanremo 2026 | Carlo Conti torna alla guida

Carlo Conti sarà per la quinta volta conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Partecipanti e Regolamento. 26 Big in gara. 4 Nuove Proposte: 2 da Area Sanremo, 2 da Sanremo Giovani (finale il 14 dicembre). Sistema di voto. Televoto: 34%. Giuria Sala Stampa, TV e Web: 33%. Giuria delle Radio: 33%. Programma delle serate. Martedì: esibizione dei 26 Big, vota la Sala Stampa. Mercoledì: 13 Big + sfide tra le Nuove Proposte. Giovedì: altri 13 Big + finale Nuove Proposte. Venerdì: serata Cover (fuori classifica). Sabato: finalissima con “Super-classifica” tra i 5 migliori. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti torna alla guida

