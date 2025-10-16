Festival di Sanremo 2026 | Carlo Conti fa cinquina svelato il Regolamento ufficiale
Carlo Conti Carlo Conti, per la quinta volta in carriera, guiderà il Festival della Canzone Italiana. Il Regolamento della 76ª edizione, in programma su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026, è stato pubblicato oggi, giovedì 16 ottobre, confermando l’ossatura vincente dell’anno precedente ma con l’annuncio dei 26 Big in gara e il meccanismo di accesso per le “Nuove Proposte”. Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. La Rai ha diffuso il Regolamento della 76ª edizione, un’edizione storica che vedrà il ritorno in veste di direttore artistico e conduttore di Carlo Conti, il quale eguaglia così il traguardo delle cinque conduzioni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
