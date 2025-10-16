Festival di Cinema e Donne Firenze 22 – 26 ottobre | Rula Jebreal Sepideh Farsi Lena Garrel e Monica Guerritore tra gli ospiti di questa edizione

"50 Giorni di Cinema a Firenze" 46° FESTIVAL DI CINEMA E DONNE 22 – 26 ottobre al Cinema La Compagnia In programma film di registe da tutto il mondo Ospiti Rula Jebreal, Sepideh Farsi, Agustina Macri, Anna Cazenave Cambet, Caroline Deruas Peano, Léna Garrel, Monica Guerritore, Alvia Reale, Francesca Cellini e Laura Samani Piera Detassis torna con il terzo appuntamento di "Cinema, l'altra Storia" dedicato a Ida Lupino E per le addette ai lavori, il progetto pensato con Jasmine Trinca L'Assemblea In programma due mostre: "Above and Below the Line" e "L'Occhio di Gaza" Si terrà, dal 22 al 26 ottobre, la 46esima edizione del Festival di Cinema e Donne, che si svolgerà al cinema La Compagnia (via Cavour 50r a Firenze), nel cartellone della "50 Giorni di Cinema a Firenze", con la direzione di Camilla Toschi e l'organizzazione a cura dell'Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana.

