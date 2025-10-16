Festival dello Sport pubblico record E sul digitale 100 milioni di video views

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro successo per la nostra kermesse: 150 eventi, più di 300 ospiti, 55mila le persone arrivate a Trento per l'ottava edizione dell'evento targato Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

festival dello sport pubblico record e sul digitale 100 milioni di video views

© Gazzetta.it - Festival dello Sport, pubblico record. E sul digitale 100 milioni di video views

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

festival sport pubblico recordFestival dello Sport, "tra emozioni e adrenalina" cala il sipario sull'ottava edizione: "50 mila presenze e oltre 300 grandi campioni" - Quattro giorni di eventi, spettacoli, giochi e incontri con oltre 300 campioni che ha riscosso un vasto successo di pubblico, per un totale di 150 appuntamenti: cala il sipario sull’ottava edi ... Si legge su ildolomiti.it

festival sport pubblico recordAnas: la sicurezza stradale al Festival dello Sport - Anas torna per il quarto anno consecutivo come brand partner al Festival dello Sport in programma a Trento dal 9 al 12 ottobre. fsnews.it scrive

Kilovatt festival da record. Un successo di pubblico e ricadute positive per la città - Tempo di conti e bilanci economici per l’edizione 2025 Kilowatt Festival, la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Sport Pubblico Record