Festival dei Carristi | fervono i preparativi per la seconda edizione

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fervono i preparativi a Macerata Campania per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: sabato 15 novembre, presso l’area mercato, andrà in scena la Seconda Edizione del Festival dei Carristi, organizzato dall’associazione Comitato Carristi di Macerata Campania.Dopo il grande successo della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

