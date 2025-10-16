Festa Roma Marinali Acea | Vogliamo sensibilizzare giovani generazioni a diventare custodi dell' acqua

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Per il secondo anno consecutivo Acea promuove il contest “I Mille Volti dell'Acqua”, con l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni a diventare custodi dell'acqua per il futuro. Non solo a risparmiare e preservare la risorsa, ma anche a impegnarsi attivamente per diffondere una maggiore consapevolezza su questo tema”. Lo ha dichiarato Barbara Marinali, presidente di Acea, durante la cerimonia di premiazione del concorso “I Custodi dell'Acqua” che ha raccontato le risorse idriche al tempo del cambiamento climatico. La cerimonia si è svolta nel Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica, ieri sera, durante la serata inaugurale della Festa del Cinema. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Festa Roma, Marinali (Acea): "Vogliamo sensibilizzare giovani generazioni a diventare custodi dell'acqua"

