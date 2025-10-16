Festa Roma Bertoja | L' acqua come arte e responsabilità ispirata alla Venere di Botticelli

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Abbiamo pensato alla Venere di Botticelli, il famoso quadro, in cui l'acqua è vista come creatrice di vita, come simbolo di creatività e di arte. Il protagonista rappresenta invece l'umanità: un'umanità che gioca con ciò che crea, ma che nel confronto con la bellezza si rende anche responsabile dei problemi del proprio tempo”, ha dichiarato Hari Bertoja, regista de “I Custodi dell'Acqua” vincitore del Premio Acea per il miglior cortometraggio dal tema cui prende il titolo, in concorso all'interno del contest I mille volti dell'acqua. La premiazione si è svolta nel Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica durante la serata inaugurale della Festa del Cinema. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Festa Roma, Bertoja: "L'acqua come arte e responsabilità, ispirata alla Venere di Botticelli"

