Festa per i nuovi murales
Nuovi murales colorano la scuola primaria Carmine della Sala di Pontelagoscuro, grazie all’impegno congiunto di bambini, genitori, insegnanti, volontari e volontarie. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta martedì, alla presenza dell’assessore all’Istruzione e Politiche giovanili Chiara Scaramagli, in un vero e proprio momento di festa e celebrazione. Il progetto, finanziato dal Comune con un contributo di 9.800 euro attraverso il bando ‘Scuole come Beni Comuni’, ha così visto il frutto del lavoro di tutti coloro che hanno contribuito fattivamente ad una riqualificazione urbana e sociale. L’opera d’arte collettiva, realizzata da alunni, famiglie e volontari, ha trasformato le pareti del cortile interno in uno spazio colorato e accogliente, in linea con l’obiettivo di rendere la scuola un luogo sempre più aperto e inclusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
? Aria di Festa apre le porte ai nuovi laboratori creativi per bambini e ragazzi! Il primo appuntamento sarà dedicato al Caviardage, una tecnica artistica e di scrittura creativa davvero speciale. ? Si parte da una pagina di giornale o da un vecchio libro: i bam - facebook.com Vai su Facebook
Alla scuola di Pontelagoscuro inaugurati i nuovi murales frutto di un'opera collettiva - Nuovi murales colorano la scuola primaria Carmine della Sala di Pontelagoscuro, grazie all'impegno congiunto di bambini, genitori, insegnanti, volontari e volontarie. Scrive cronacacomune.it
Due giorni di festa a Riparbella con i nuovi murales de «La Collina delle Fiabe» - Per la seconda edizione de La Collina delle Fiabe il borgo collinare in provincia di Pisa torna a trasformarsi in un laboratorio di ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it
La ’non festa’ del Borgo celebra Fellini - Centinaia di persone con la mascherina hanno seguito la banda alla scoperta dei nuovi murales dedicati ai personaggi del regista Gradisca, Federico. Come scrive ilrestodelcarlino.it