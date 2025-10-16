Entrano nel vivo i festeggiamenti per il secolo di vita della casa musicale Niccoli, con i tre concerti a ingresso libero che la famiglia ha organizzato a Palazzo Buonamici, negli spazi in cui da martedì si può visitare la mostra che racconta la storia di un negozio che per Prato è un’istituzione: foto storiche che ritraggono i tanti vip che hanno frequentato la casa musicale, cimeli, ricordi e tanto altro. Il primo concerto sarà domani alle 21 con Riccardo Onori (nella foto), storico chitarrista di Jovanotti: si esibirà con Donald Renda alla batteria e Michele Papadia alla tastiera. Sabato sempre alle 21 arriverà Marco Cocci, frontman del gruppo dei Malfunk, ma anche attore, scelto giovanissimo da Paolo Virzì per Ovosodo, poi nel cast de L’ultimo bacio di Gabriele Muccino e in altri film di successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa Niccoli. Domani c’è. Riccardo Onori