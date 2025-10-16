Festa di Roma | highlights della prima serata
Al via la Festa di Roma, ieri, 15 ottobre, si è svolta la prima serata e La vita va così di Riccardo Milani ha aperto la kermesse. A condurre la serata Ema Stokholma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La Festa del Cinema di Roma nel segno delle opere prime. Sono ben tredici i film che si vedranno all'Auditorium Parco della Musica fino al 26 ottobre. #ANSA - X Vai su X
La magia del cinema arriva a Roma La cerimonia di apertura della Festa del Cinema di Roma I red carpet, le interviste e tutti i contenuti esclusivi sono su RaiPlay e Rai Movie #RoFF20 - facebook.com Vai su Facebook
Il film d'apertura, Gualtieri e la pioggia: com'è andato il primo giorno di Festa del Cinema - Sul red carpet sfilano gli attori del film d’apertura, “La vita va così” e il sindaco Gualtieri ... Riporta romatoday.it
Festa del Cinema di Roma, sfilata di vip e istituzioni sul red carpet della 'prima' - (LaPresse) Sfilata di vip e personaggi delle istituzioni al red carpet della prima giornata della ventesima edizione della Festa del cinema di ... Scrive msn.com
Festa del Cinema di Roma: la prima giornata all'Auditorium Parco della Musica con Paola Cortellesi e Roberto Bolle - Mercoledì 15 ottobre, all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è partita la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Salvat ... Da msn.com