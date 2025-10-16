Festa di Roma Breve storia d' amore | Rampoldi scava nelle relazioni

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 16 ott. (askanews) - Un'indagine, uno studio sulle storie d'amore: compagni, amanti, quattro punti di vista diversi e due coppie, due trentenni, Lea e Andrea, e due cinquantenni, Rocco e Cecilia, i cui destini si incrociano a partire da un incontro, una sera, in un bar, tra Rocco e Lea che iniziano a frequentarsi clandestinamente dando il via a una spirale di intrecci. "Breve storia d'amore", esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, presentato alla Festa del Cinema di Roma (sezione Grand Public), è interpretato da Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino. Rampoldi, scenggiatrice già affermata, ha ripreso un soggetto che aveva scritto molti anni prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

festa di roma breve storia d amore rampoldi scava nelle relazioni

© Quotidiano.net - Festa di Roma, "Breve storia d'amore": Rampoldi scava nelle relazioni

Leggi anche questi approfondimenti

festa roma breve storiaFesta Roma, Rampoldi esordisce alla regia: "In 'Breve storia d'amore' l'eterna dicotomia tra durare e bruciare" - Ludovica Rampoldi spiega così, parlando con l'Adnkronos, la commedia drammatica 'Breve storia d'amore', che seg ... Da adnkronos.com

festa roma breve storiaPilar Fogliati alla Festa del Cinema di Roma 2025 con lo scamiciato 3D di JW Anderson crea un look scultoreo - Protagonista in Breve storia d'amore, l'attrice Pilar Fogliati colora la Festa del Cinema di Roma 2025 per presentare l'opera prima di Ludovica Rampoldi ... Lo riporta vogue.it

festa roma breve storiaPresentato oggi alla Festa del Cinema di Roma, Breve Storia d’amore: le prime immagini - Quattro personaggi i cui destini collidono la sera in cui ... Come scrive hotcorn.com

Cerca Video su questo argomento: Festa Roma Breve Storia