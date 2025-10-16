Festa di Roma Breve storia d' amore | Rampoldi scava nelle relazioni
Roma, 16 ott. (askanews) - Un'indagine, uno studio sulle storie d'amore: compagni, amanti, quattro punti di vista diversi e due coppie, due trentenni, Lea e Andrea, e due cinquantenni, Rocco e Cecilia, i cui destini si incrociano a partire da un incontro, una sera, in un bar, tra Rocco e Lea che iniziano a frequentarsi clandestinamente dando il via a una spirale di intrecci. "Breve storia d'amore", esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, presentato alla Festa del Cinema di Roma (sezione Grand Public), è interpretato da Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino. Rampoldi, scenggiatrice già affermata, ha ripreso un soggetto che aveva scritto molti anni prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
#RoFF20 Alla Festa del Cinema di Roma dopo Angelina Jolie un’altra stella: Jennifer Lopez sarà sul red carpet lunedì. Ieri, nella sezione #AliceNellaCittà, una storia di giovani con il film "Squali”. Di @BabaRicherme #GR1 @romacinemafest - X Vai su X
Due anni fa aveva aperto la Festa del Cinema di Roma con la sua opera prima come regista E ieri, dopo che quel film è diventato uno dei più grandi successi del nostro cinema, si è ripresentata come presidente della giuria. Paola Cortellesi, insieme agli altr - facebook.com Vai su Facebook
Festa Roma, Rampoldi esordisce alla regia: "In 'Breve storia d'amore' l'eterna dicotomia tra durare e bruciare" - Ludovica Rampoldi spiega così, parlando con l'Adnkronos, la commedia drammatica 'Breve storia d'amore', che seg ... Da adnkronos.com
Pilar Fogliati alla Festa del Cinema di Roma 2025 con lo scamiciato 3D di JW Anderson crea un look scultoreo - Protagonista in Breve storia d'amore, l'attrice Pilar Fogliati colora la Festa del Cinema di Roma 2025 per presentare l'opera prima di Ludovica Rampoldi ... Lo riporta vogue.it
Presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma, Breve Storia d’amore: le prime immagini - Quattro personaggi i cui destini collidono la sera in cui ... Come scrive hotcorn.com