Festa di Halloween in piazza con ' Stregami Pisa'

Pisa si prepara a vivere una serata magica e suggestiva: venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 17, la città ospiterà la prima edizione di 'Stregami Pisa', un evento dedicato ad Halloween che trasformerà il centro storico in un vero e proprio Villaggio Pauroso. Il cuore della manifestazione saranno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

