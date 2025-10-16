Festa di Halloween in piazza con ' Stregami Pisa'
Pisa si prepara a vivere una serata magica e suggestiva: venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 17, la città ospiterà la prima edizione di 'Stregami Pisa', un evento dedicato ad Halloween che trasformerà il centro storico in un vero e proprio Villaggio Pauroso. Il cuore della manifestazione saranno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Scopri altri approfondimenti
OPERA HALLOWEEN – DEAD ICONS Non è una festa. È un ritorno. Le leggende degli anni ’90 tornano a vivere per una sola notte, tra luci soffuse, ombre e riflessi post-mortem. Da Naomi Campbell a Kurt Cobain, da Gianni Versace a Princess Diana: il mito r - facebook.com Vai su Facebook
Stregami Pisa, il centro storico si anima per Halloween - Pisa si prepara a vivere una serata magica e suggestiva: venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 17, la città ospiterà la prima edizione di “Stregami PISA”, un ... Segnala gonews.it