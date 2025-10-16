Festa Dell' Unità a Scenario Pubblico tra gli ospiti Arturo Scotto
Sabato 18 ottobre dalle 10, da Scenario Pubblico, in via Teatro Massimo 16, appuntamento con la “Festa dell’Unità", organizzata dai circoli del Partito Democratico, Officina Democratica e Partito Democratico circolo “Catania Centro”. “Sarà un’intera giornata di confronto aperto, dibattiti e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
