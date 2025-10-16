Il paese si prepara a vestirsi a festa. Le vie del borgo si riempiono di profumi, colori, musica e sorrisi per accogliere la Festa della Castagna, in programma da domani a domenica e poi di nuovo il prossimo weekend. Una manifestazione capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori grazie a un mix di tradizione, gastronomia, spettacolo e convivialità. Il tema 2025 è "Il bicchiere è sempre mezzo pieno", un motto che si trasforma in un invito a vivere la festa – e la vita – con leggerezza, entusiasmo e spirito positivo. E ad Arcidosso, il bicchiere mezzo pieno è più che un modo di dire: è il simbolo dei brindisi che si fanno nelle cantine storiche, dell’allegria che si respira tra i banchi dei mercatini, del calore umano che riempie ogni angolo del paese durante i giorni della festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Festa della castagna’. Quei giorni imperdibili