Festa del cinema film Per te con Edoardo Leo

Tv2000.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla storia vera di Mattia Piccoli – premiato da Mattarella perché a 12 anni si prese cura del padre ammalato – nasce il film “Per te”, con Edoardo Leo, oggi alla Festa di Roma e da domani nelle sale. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

festa del cinema film per te con edoardo leo

© Tv2000.it - Festa del cinema, film “Per te” con Edoardo Leo

News recenti che potrebbero piacerti

festa cinema film edoardoEdoardo Leo alla Festa del Cinema di Roma: «Dall’Alzheimer al momento non si può guarire. L’unica cura è l’amore di chi ti resta accanto, per tenere vivi i ricordi e ... - L’attore presenta Per te, il film di Alessandro Aronadio ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli, il ragazzo nominato Alfiere della Repubblica per la dedizione con cui assiste il padre malato di A ... Riporta vanityfair.it

festa cinema film edoardo"Per te", Edoardo Leo alla Festa del Cinema racconta una storia sulla cura e la potenza dell'amore - Dalla storia di Mattia Piccoli, Alfiere della Repubblica, e del suo papà affetto da Alzheimer precoce, arriva nelle sale un film che parla dell'importanza della memoria. Si legge su romatoday.it

festa cinema film edoardoPer te, la recensione del film con Edoardo Leo padre malato di Alzheimer - Una commuovente storia vera toccata con delicata ironia e rispetto, Per te, il nuovo film di Alessandro Aronadio, presentato alla 20ª Festa del Cinema di ... Da ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Film Edoardo