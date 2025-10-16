Festa del cinema film Per te con Edoardo Leo
Dalla storia vera di Mattia Piccoli – premiato da Mattarella perché a 12 anni si prese cura del padre ammalato – nasce il film “Per te”, con Edoardo Leo, oggi alla Festa di Roma e da domani nelle sale. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Due anni fa aveva aperto la Festa del Cinema di Roma con la sua opera prima come regista E ieri, dopo che quel film è diventato uno dei più grandi successi del nostro cinema, si è ripresentata come presidente della giuria. Paola Cortellesi, insieme agli altr
Anche quest'anno, alla Festa del Cinema di Roma, la star è l'acqua. Siamo Main Partner della manifestazione e ti invitiamo a seguirci per vivere l'evento da protagonisti: contenuti live, racconti esclusivi e il punto di vista dei creator che ci accompagneranno ne
Edoardo Leo alla Festa del Cinema di Roma: «Dall’Alzheimer al momento non si può guarire. L’unica cura è l’amore di chi ti resta accanto, per tenere vivi i ricordi e ... - L’attore presenta Per te, il film di Alessandro Aronadio ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli, il ragazzo nominato Alfiere della Repubblica per la dedizione con cui assiste il padre malato di A ... Riporta vanityfair.it
"Per te", Edoardo Leo alla Festa del Cinema racconta una storia sulla cura e la potenza dell'amore - Dalla storia di Mattia Piccoli, Alfiere della Repubblica, e del suo papà affetto da Alzheimer precoce, arriva nelle sale un film che parla dell'importanza della memoria. Si legge su romatoday.it
Per te, la recensione del film con Edoardo Leo padre malato di Alzheimer - Una commuovente storia vera toccata con delicata ironia e rispetto, Per te, il nuovo film di Alessandro Aronadio, presentato alla 20ª Festa del Cinema di ... Da ciakmagazine.it