Festa del Cinema di Roma | le immagini della cerimonia d’apertura
La 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma si è aperta con una serata ricca di fascino, stelle del cinema e attese emozioni. Sul tappeto rosso del MFX Auditorium – Parco della Musica, volti noti del cinema italiano e internazionale hanno sfilato tra flash, applausi e grandi aspettative per il cinema che verrà. Tra gli scatti più suggestivi, spicca la foto d’ingresso di Virginia Raffaele, che con eleganza e sicurezza ha incarnato l’attesa dell’apertura sul palco. Al suo fianco, Diego Abatantuono, Aldo Baglio e Giuseppe Ignazio Loi hanno percorso il red carpet per presentare il film La vita va così di Riccardo Milani, opera scelta come film d’apertura della manifestazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
