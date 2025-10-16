Festa del Cinema di Roma giovedì 16 ottobre | il calendario degli eventi

Roma, 16 ottobre 2025 – Giornata ricca di proiezioni, premi e incontri alla Festa del Cinema di Roma, tra Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, MAXXI e Casa del Cinema. Alle 16:30 nella Sala Petrassi, Lord David Puttnam e Uberto Pasolini saranno protagonisti di Paso Doble, lo spazio dedicato al dialogo tra autori. Puttnam, leggenda della produzione britannica (da Momenti di gloria a Urla del silenzio ), riceverà l’ Industry Lifetime Achievement Award, e si confronterà con il suo storico collaboratore Pasolini ( Full Monty, Still Life, Itaca – Il ritorno ). Alle 19, al Teatro Studio Gianni Borgna, la regista newyorkese Nia DaCosta riceverà il Progressive Award alla Carriera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

