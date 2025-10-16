Festa del Cinema di Roma | esordio di Rampoldi in regia legami e tradimenti in Breve storia d' amore
L'amore e le sue zone d'ombra vero campo di battaglia del cinema contemporaneo. Nella ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, 'Breve storia d'amore' presentato nella sezione Grand Public ripropone il tema del tradimento e del segue introspettivo, con l'esordio alla regia di Ludovica Rampoldi, già sceneggiatrice di serie Tv come 'Gomorra' e 'Il Traditore'. "Avevo scritto il soggetto quando avevo vent'anni - ha raccontato - mossa da domande che hanno continuato a bussare alla mia porta: perché si tradisce, come ci si comporta quando si scoprono cose dell'altro, perché si sta insieme? E spero di aver veicolato queste domande attraverso i quattro personaggi, interrogando il pubblico come mi sono interrogata io". 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Due anni fa aveva aperto la Festa del Cinema di Roma con la sua opera prima come regista E ieri, dopo che quel film è diventato uno dei più grandi successi del nostro cinema, si è ripresentata come presidente della giuria. Paola Cortellesi, insieme agli altr - facebook.com Vai su Facebook
Anche quest’anno, alla Festa del Cinema di Roma, la star è l’acqua. Siamo Main Partner della manifestazione e ti invitiamo a seguirci per vivere l’evento da protagonisti: contenuti live, racconti esclusivi e il punto di vista dei creator che ci accompagneranno ne - X Vai su X
Festa del Cinema di Roma: esordio di Rampoldi in regia, legami e tradimenti in "Breve storia d'amore" - L'amore e le sue zone d'ombra vero campo di battaglia del cinema contemporaneo. iltempo.it scrive
Valeria Golino alla Festa del Cinema di Roma: «Da giovani si tradisce di più, ma si crede ancora nella sacralità dell’amore. Poi si imparano i compromessi per vivere e ... - Nel primo film da regista di Ludovica Rampoldi, Breve storia d’amore, l'attrice interpreta una donna che non ha sensi di colpa e crede nella coerenza dei propri gesti. Da vanityfair.it
Festa Roma, Rampoldi esordisce alla regia: "In 'Breve storia d'amore' l'eterna dicotomia tra durare e bruciare" - Ludovica Rampoldi spiega così, parlando con l'Adnkronos, la commedia drammatica 'Breve storia d'amore', che seg ... Come scrive adnkronos.com