Festa del Cinema di Roma C’è chi dice no come Efisio Milani tra commedia e realtà

Si sono accesi i riflettori sulla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma con una storia che parla di coraggio, di attaccamento alle proprie radici e alla propria terra. È la storia, ispirata a una vicenda reale, che racconta Riccardo Milani in La vita va così, dal 23 ottobre nelle sale, una commedia che, come sempre nelle opere di questo regista romano, tiene vivo e rinnova il genere più importante del nostro cinema, capace di far riflettere sorridendo, grazie anche a un cast che annovera attrici e attori brillanti come Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio e Geppi Cucciari, anche se il vero protagonista è un non attore, Giuseppe Ignazio Loi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

