Festa del Cinema di Roma Acea premia I Custodi dell’Acqua

Alla Festa del Cinema di Roma il Premio Acea per il miglior cortometraggio dedicato al tema dell’acqua è andato a “I Custodi dell’Acqua” del regista Hari Bertoja. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, durante la serata inaugurale della Festa del Cinema. L’iniziativa rientra nel programma promosso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Festa del Cinema di Roma, Acea premia “I Custodi dell’Acqua”

#LaVitaVaCosì ha inaugurato ieri la 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma. Un’emozione grandissima per i nostri attori presenti e per il regista Riccardo Milani, che torna sul grande schermo con un film intenso e profondo. Dal 23 ottobre al cinema. Con - facebook.com Vai su Facebook

Alla Festa del Cinema di Roma, c’è un luogo dove il cinema incontra l’acqua: il nostro stand! Ti aspettiamo all’Auditorium Parco della Musica, dal 15 al 26 ottobre. Vieni a vivere un’esperienza che unisce cinema, innovazione e attenzione all’acqua, con pr - X Vai su X

Festa del Cinema di Roma: Acea premia il cortometraggio sull'acqua - "I Custodi dell’Acqua" del regista Hari Bertoja si aggiudica il primo posto del concorso che ha raccontato le risorse idriche al tempo del cambiamento climatico. Segnala comingsoon.it

“I Custodi dell’Acqua”, il corto che ha vinto il premio ACEA alla Festa del Cinema di Roma - Girato dal regista Hari Bertoja, il corto è ambientato in un museo dove si apre un portale verso un mondo arido e senz’acqua dove una figura enigmatica mette in guardia sul destino dell’umanità ... Secondo romatoday.it

Acea premia 'I Custodi dell’Acqua': il cortometraggio di Hari Bertoja vince il contest sui temi idrici alla Festa del Cinema di Roma - Marinali (Acea): "Crediamo sia necessario porre sempre più attenzione al tema del riuso e far capire quanto sia importante la tutela della risorsa ... affaritaliani.it scrive