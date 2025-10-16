Festa del Cinema di Roma Acea premia I Custodi dell’Acqua

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Festa del Cinema di Roma il Premio Acea per il miglior cortometraggio dedicato al tema dellacqua è andato a “I Custodi dell’Acqua” del regista Hari Bertoja. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, durante la serata inaugurale della Festa del Cinema. L’iniziativa rientra nel programma promosso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

festa del cinema di roma acea premia i custodi dell8217acqua

© Ildifforme.it - Festa del Cinema di Roma, Acea premia “I Custodi dell’Acqua”

Argomenti simili trattati di recente

festa cinema roma aceaFesta del Cinema di Roma: Acea premia il cortometraggio sull'acqua - "I Custodi dell’Acqua" del regista Hari Bertoja si aggiudica il primo posto del concorso che ha raccontato le risorse idriche al tempo del cambiamento climatico. Segnala comingsoon.it

festa cinema roma acea“I Custodi dell’Acqua”, il corto che ha vinto il premio ACEA alla Festa del Cinema di Roma - Girato dal regista Hari Bertoja, il corto è ambientato in un museo dove si apre un portale verso un mondo arido e senz’acqua dove una figura enigmatica mette in guardia sul destino dell’umanità ... Secondo romatoday.it

festa cinema roma aceaAcea premia 'I Custodi dell’Acqua': il cortometraggio di Hari Bertoja vince il contest sui temi idrici alla Festa del Cinema di Roma - Marinali (Acea): "Crediamo sia necessario porre sempre più attenzione al tema del riuso e far capire quanto sia importante la tutela della risorsa ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma Acea