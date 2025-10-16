Festa del Cinema di Roma Acea chiama | giovani custodi dell’acqua

Sbircialanotizia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un festival del cinema che si tinge d’acqua e una comunità che si guarda allo specchio: così, a Roma, l’arte ha accolto un invito concreto alla responsabilità collettiva. Sul palco, la voce di Barbara Marinali ha trasformato un premio in un impegno: educare le nuove generazioni a proteggere ciò che ci tiene vivi, ogni giorno. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

festa del cinema di roma acea chiama giovani custodi dell8217acqua

© Sbircialanotizia.it - Festa del Cinema di Roma, Acea chiama: giovani custodi dell’acqua

Argomenti simili trattati di recente

festa cinema roma acea“I Custodi dell’Acqua”, il corto che ha vinto il premio ACEA alla Festa del Cinema di Roma - Girato dal regista Hari Bertoja, il corto è ambientato in un museo dove si apre un portale verso un mondo arido e senz’acqua dove una figura enigmatica mette in guardia sul destino dell’umanità ... Da romatoday.it

festa cinema roma aceaAcea premia 'I Custodi dell’Acqua': il cortometraggio di Hari Bertoja vince il contest sui temi idrici alla Festa del Cinema di Roma - Marinali (Acea): "Crediamo sia necessario porre sempre più attenzione al tema del riuso e far capire quanto sia importante la tutela della risorsa ... Lo riporta affaritaliani.it

festa cinema roma aceaFesta Roma, Marinali (Acea): "Vogliamo sensibilizzare giovani generazioni a diventare custodi dell’acqua" - “Per il secondo anno consecutivo Acea promuove il contest “I Mille Volti dell’Acqua”, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni a diventare custodi dell’acqu ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma Acea