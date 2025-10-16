Festa del Cinema di Roma 2025 primo red carpet | da Paola Cortellesi a Ema Stokholma

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tantissimi i vip che hanno sfilato per la serata inaugurale del festival cinematografico giunto alla 20ª edizione: l'omaggio a Claudia Cardinale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

festa del cinema di roma 2025 primo red carpet da paola cortellesi a ema stokholma

© Gazzetta.it - Festa del Cinema di Roma 2025, primo red carpet: da Paola Cortellesi a Ema Stokholma

Approfondisci con queste news

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma, con FS installazione “Pensiero Binario” e il docufilm "Andata e Ritorno" - Il Gruppo FS, sponsor ufficiale della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, accompagna gli spettatori sul red carpet, uno dei più ... Segnala msn.com

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, primo red carpet: da Paola Cortellesi a Ema Stokholma - Le foto del primo red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 da Paola Cortellesi a Ema Stokholma, Paola Turci, Rita Rusic, Luca Argentero e molti altri. msn.com scrive

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025: i Red Carpet di Oggi, 16 Ottobre - La Festa del Cinema di Roma 2025 entra nel vivo con la seconda giornata di proiezioni e red carpet all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Come scrive funweek.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025