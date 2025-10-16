Festa del Cinema di Roma 2025 le pagelle dei look del red carpet d’apertura
È tempo dell’ennesimo, prestigiosissimo appuntamento cinematografico annuale: autunno, nella Capitale, rima infatti con Festa del Cinema di Roma 2025, che giunge sempre puntuale dopo la più nota tappa della Mostra del Cinema di Venezia. Anche stavolta ad ospitare l’evento è come da consolidata tradizione l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, da mercoledì 15 ottobre fino a sabato 26. E la serata inaugurale della kermesse è stata inoltre un po’ più speciale delle altre, in quanto si sono celebrati proprio in questa data i vent’anni dalla prima edizione. Ad aprire le danze — sotto la pioggia, che non ha potuto nulla se non contribuire a rendere il tutto ancor più scenografico — ci ha pensato La vita va così, commedia diretta da Riccardo Milani con Virginia Raffaele. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
Il red carpet della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma prende vita con Aldo Baglio Attore che ha fatto ridere e commuovere generazioni di spettatori, dando vita a personaggi ironici e autentici che hanno lasciato un segno indelebile nella commedi - facebook.com Vai su Facebook
Festa cinema Roma, Mollicone: “Torni ad essere una Festival non più solo una semplice festa” - X Vai su X
Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma 2025: la gonna con cresta ruches per il look da grande soireé - Tra le attrici più attese della kermesse, Luisa Ranieri sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 si conferma grande protagonista sul red carpet ... Da vogue.it
Festa del Cinema di Roma. C’è chi dice no, come Efisio. Milani tra commedia e realtà - Si apre la 20ª edizione della manifestazione, in arrivo sabato anche Angelina Jolie. Segnala msn.com
Guida alla “Festa del Cinema di Roma 2025”: i film, il programma, gli ospiti, cosa non perdere - C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). Scrive iodonna.it