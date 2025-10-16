È tempo dell’ennesimo, prestigiosissimo appuntamento cinematografico annuale: autunno, nella Capitale, rima infatti con Festa del Cinema di Roma 2025, che giunge sempre puntuale dopo la più nota tappa della Mostra del Cinema di Venezia. Anche stavolta ad ospitare l’evento è come da consolidata tradizione l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, da mercoledì 15 ottobre fino a sabato 26. E la serata inaugurale della kermesse è stata inoltre un po’ più speciale delle altre, in quanto si sono celebrati proprio in questa data i vent’anni dalla prima edizione. Ad aprire le danze — sotto la pioggia, che non ha potuto nulla se non contribuire a rendere il tutto ancor più scenografico — ci ha pensato La vita va così, commedia diretta da Riccardo Milani con Virginia Raffaele. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Festa del Cinema di Roma 2025, le pagelle dei look del red carpet d’apertura