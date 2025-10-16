Festa del Cinema di Roma 2025 | i Red Carpet di Oggi 16 Ottobre
La Festa del Cinema di Roma 2025 entra nel vivo con la seconda giornata di proiezioni e red carpet all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Dopo l’apertura di ieri, che ha visto sfilare numerose star italiane e internazionali, oggi la passerella rossa accoglierà un mix di autori affermati, nuovi talenti e cast d’eccezione. Programma dei red carpet di giovedì 16 ottobre. Orario Film Evento Regia Cast di rilievo 15:30 Put Your Soul on Your Hand and Walk Regia di Sepideh Farsi – con Anastasia Plazzotta, Beatrice Moja, Carlo Petruni, Michele Sancisi 16:15 Kota (Hen) Regia di György Pálfi 17:00 Bombolo – Core de’ Roma Regia di Stefano Calvagna – con Stefania Lechner, Alessandro Lechner 17:30 Moss & Freud Regia di James Lucas – con Derek Jacobi 18:00 Per Te Regia di Alessandro Aronadio – con Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Eleonora Giovanardi, Guia Jelo, Daniele Parisi 18:30 Hedda Regia di Nia DaCosta – con Christine Batista, Andrew Bernstein 20:30 Eddington Regia di Ari Aster – distribuito in Italia da Andrea Romeo e Benedetta Caponi 20:45 Breve Storia d’Amore Regia di Ludovica Rampoldi – con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Valeria Golino, Andrea Carpenzano e un ricco cast corale 21:00 Ken (Yes) Regia di Nadav Lapid – con Ariel Bronz, Efrat Dor, Naama Preis Ogni proiezione sarà anticipata dal consueto momento sul tappeto rosso, con il passaggio del regista, del cast e dei produttori davanti ai fotografi e ai fan. 🔗 Leggi su Funweek.it
