Si sono accese le luci sul red carpet della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma; l’evento avrà durata dal 15 al 26 ottobre e coinvolgerà molti spazi della città, pur mantenendo il cuore delle proiezioni nelle sale dell’Auditorium Parco della Musica. La serata di inaugurazione di mercoledì ha visto la presenza di numerose star del cinema e della televisione; il primo film presentato come fuori concorso è stato “La vita va così” e mostra un cast di grande livello da Diego Abatantuono ad Aldo Baglio, da Virginia Raffaele a Geppi Cucciari. Nel corso della serata hanno sfilato sul celebre ed ambito tappeto rosso anche i membri della giuria; su tutte le star ha spiccato la Presidente di Giuria Paola Cortellesi che ha dichiarato di essere “sempre grata alla Festa del Cinema di Roma” poichè il suo primo film da regista, campione di incassi al botteghino, “C’è ancora domani” fu presentato proprio durante la diciottesima edizione di questa manifestazione capitolina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Festa del Cinema di Roma 2025: al via la 20ª edizione