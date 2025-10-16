In vista della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che oggi, giovedì 16 ottobre, celebra cibo e nutrizione, ieri una parte della seconda sessione plenaria del Global Forum è stata dedicata al tema della refezione scolastica, tra i pilastri del Milano Urban Food Policy Pact e al centro delle politiche alimentari delle città. Per l’occasione, oggi i bambini e le bambine delle scuole milanesi e di altre otto città del mondo, assaggeranno un menù speciale che racconta e ricorda le loro tradizioni culinarie. Una grande festa del cibo sano e di qualità che coinvolgerà in totale 3,3 milioni di bambini e bambine tra Milano, San Paolo, Addis Abeba, Copenaghen, Bangkok, Seoul, Montpellier e Nairobi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa del cibo in otto città del mondo