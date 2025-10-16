Festa d' Autunno a Molina di Quosa

Dopo il grande successo dell'edizione 2024, è tutto pronto per il ritorno della . Domenica 19 ottobre 2025, tutto il giorno, nelle vie e nelle piazze della frazione del lungomonte pisano, ci saranno stand gastronomici, banchetti d'artigianato, prodotti a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Torna nel centro storico la Festa d’Autunno: un weekend di colori, profumi e sapori che unisce tradizione, artigianato, musica e divertimento per tutte le età. Dai un’occhiata alla mappa dell’evento e ai preparativi in corso in piazza I maggio Scopri il progr - facebook.com Vai su Facebook

A Tutta Birra, Carmina Burana, Festa dell’Agricoltura e Fiera d’Autunno: ecco gli eventi del weekend - Con l'arrivo di ottobre, l'estate ci lascia ufficialmente e arriva l'autunno. Segnala ecovicentino.it

Cavalieri e prodotti tipici, è ’Festa d’autunno’ - Focus sulla rievocazione storica "Castelli e Corti dei Contrari" ... Secondo msn.com

Allumiere, torna la Festa d’autunno e dei giochi popolari: cambia la viabilità - La collina si prepara ad un nuovo weekend di allegria con la "XXXVIII Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari" prevista per sabato 11 e domenica 12 ottobre con una serie di eventi e ... Lo riporta civonline.it