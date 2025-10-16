Festa annuncia il ritorno in campo | tra processi rimandati e promesse di gloria
Gianluca Festa, già sindaco di Avellino, ha annunciato la sua candidatura accanto a Edmondo Cirielli con una locandina così chiara che persino chi ha problemi di vista politica può leggere il messaggio: «Eccomi di nuovo, e stavolta senza sorprese». Sarà lui il paladino del centrodestra nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Regionali in Campania. L'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa in campo con il centrodestra - Gianluca Festa ex sindaco di Avellino rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura con Edmonodo Cirielli. Lo riporta msn.com
Gianluca Festa chiede il giudizio immediato e scende in campo con Cirielli - L'articolo Gianluca Festa chiede il giudizio immediato e scende in campo con Cirielli proviene da OttoPagine. Riporta msn.com