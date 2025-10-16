Festa annuncia il ritorno in campo | tra processi rimandati e promesse di gloria

Avellinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Festa, già sindaco di Avellino, ha annunciato la sua candidatura accanto a Edmondo Cirielli con una locandina così chiara che persino chi ha problemi di vista politica può leggere il messaggio: «Eccomi di nuovo, e stavolta senza sorprese». Sarà lui il paladino del centrodestra nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

