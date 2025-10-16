Festa Andrea Costa La forza della difesa Altro sigillo in corsa
ANDREA COSTA 71 QUARRATA 58 UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 7, Chessari 6, Tamani 15, Moffa 10, Filippini, Raucci 7, Sanguinetti 10, Gatto, Thioune 8, Zedda 8. All. Dalmonte. CONSORZIO LEONARDO DANY QUARRATA: Angelucci 13, Mongelli, Novori 5, Molteni 2, Calabrese 9, Regoli 8, Scandiuzzi 8, Coltro 4, Prenga 7, Tiberti 2. All Tonfoni. Arbitri: Terranova, Paglialunga e De Angelis. Note: parziali 18-17; 37-32; 55-42. Tiri da due: 1937; 1829. Tiri da tre: 621; 526. Tiri liberi: 1521; 79. Rimbalzi: 36; 34. Fa ancora festa l’ Up Andrea Costa. Dopo quella con la Virtus Imola, ecco la vittoria sulla giovane Quarrata (priva di De Gregori), portata a casa sulla falsariga del derby, con efficacia in difesa e aspettando il momento giusto per scavare il solco decisivo nell’ultimo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel video di Andrea Lasorte, la festa di Arca Sgr e Marta 07, le due imbarcazioni del team Benussi che hanno conquistato la Barcolana piazzandosi rispettivamente al primo e secondo posto. A bordo di Arca c'era Furio Benussi, alla terza vittoria consecutiva, - facebook.com Vai su Facebook
Festa Andrea Costa. La forza della difesa. Altro sigillo in corsa - UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 7, Chessari 6, Tamani 15, Moffa 10, Filippini, Raucci 7, Sanguinetti 10, Gatto, Thioune 8, Zedda 8. Da msn.com
Bologna, via Andrea Costa si rialza con la festa di strada post alluvione: quando e programma - Bologna, 5 novembre 2024 – Una festa di strada post alluvione organizzate dai volontari e le volontarie. Segnala ilrestodelcarlino.it
Andrea Costa, prova di forza di Angori: "Le assenze pesano, ma ce la giochiamo" - Il coach: "E’ il parquet di casa mia, peccato non ci siano Sanguinetti e Filippini" . Scrive ilrestodelcarlino.it