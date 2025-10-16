Festa Andrea Costa La forza della difesa Altro sigillo in corsa

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANDREA COSTA 71 QUARRATA 58 UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 7, Chessari 6, Tamani 15, Moffa 10, Filippini, Raucci 7, Sanguinetti 10, Gatto, Thioune 8, Zedda 8. All. Dalmonte. CONSORZIO LEONARDO DANY QUARRATA: Angelucci 13, Mongelli, Novori 5, Molteni 2, Calabrese 9, Regoli 8, Scandiuzzi 8, Coltro 4, Prenga 7, Tiberti 2. All Tonfoni. Arbitri: Terranova, Paglialunga e De Angelis. Note: parziali 18-17; 37-32; 55-42. Tiri da due: 1937; 1829. Tiri da tre: 621; 526. Tiri liberi: 1521; 79. Rimbalzi: 36; 34. Fa ancora festa l’ Up Andrea Costa. Dopo quella con la Virtus Imola, ecco la vittoria sulla giovane Quarrata (priva di De Gregori), portata a casa sulla falsariga del derby, con efficacia in difesa e aspettando il momento giusto per scavare il solco decisivo nell’ultimo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

festa andrea costa la forza della difesa altro sigillo in corsa

© Sport.quotidiano.net - Festa Andrea Costa. La forza della difesa. Altro sigillo in corsa

Altri contenuti sullo stesso argomento

festa andrea costa forzaFesta Andrea Costa. La forza della difesa. Altro sigillo in corsa - UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 7, Chessari 6, Tamani 15, Moffa 10, Filippini, Raucci 7, Sanguinetti 10, Gatto, Thioune 8, Zedda 8. Da msn.com

Bologna, via Andrea Costa si rialza con la festa di strada post alluvione: quando e programma - Bologna, 5 novembre 2024 – Una festa di strada post alluvione organizzate dai volontari e le volontarie. Segnala ilrestodelcarlino.it

Andrea Costa, prova di forza di Angori: "Le assenze pesano, ma ce la giochiamo" - Il coach: "E’ il parquet di casa mia, peccato non ci siano Sanguinetti e Filippini" . Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Andrea Costa Forza