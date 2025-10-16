Festa all' Ipercity si celebra anche la storia degli 883 | ospite speciale Mauro Repetto
Sarà Mauro Repetto, co-fondatore degli 883 e protagonista di alcuni dei brani più iconici degli anni ’90, l’ospite speciale dell’anniversario di Ipercity, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre.Sabato 25 ottobreSabato 25 ottobre, dalle ore 17 Mauro Repetto, che con Max Pezzali ha scritto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
ACCENDIAMO DI ENERGIA L’IPERCITY? ? DOMENICA 26 OTTOBRE Dalle 10.30 alle 11.30 Festeggiamo insieme i 19 anni del centro Ipercity. Dal palco della piazza del centro commerciale, la palestra GYMUP IPERCITY organizza un’ora all’ins - facebook.com Vai su Facebook
La Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile - Il 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con ... Segnala ansa.it