Festa all' Ipercity si celebra anche la storia degli 883 | ospite speciale Mauro Repetto

Padovaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Mauro Repetto, co-fondatore degli 883 e protagonista di alcuni dei brani più iconici degli anni ’90, l’ospite speciale dell’anniversario di Ipercity, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre.Sabato 25 ottobreSabato 25 ottobre, dalle ore 17 Mauro Repetto, che con Max Pezzali ha scritto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

