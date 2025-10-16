Ferrovie Chabrol Sncf Voyages Italia | Obiettivo diventare terzo operatore Av in Italia
(Adnkronos) – “In Italia siamo solo sulla tratta Milano-Parigi, l’obiettivo è di arrivare sul mercato italiano come terzo operatore dell’alta velocità, con nuovi treni. L’Italia è stata la prima ad aprire il mercato con un effetto elevato sulla domanda e ora siamo convinti che possiamo andare avanti e portare a bordo dei treni più gente. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
