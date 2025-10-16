Ferrari show gratuito per le Finali Mondiali al Mugello | date programma e info
Da martedì 21 a domenica 26 ottobre andranno in scena le Finali Mondiali Ferrari: sei intense giornate d'azione in pista con le più celebri auto del Cavallino da seguire dal vivo a ingresso libero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ferrari, show gratuito per le Finali Mondiali al Mugello: date, programma e info - Da martedì 21 a domenica 26 ottobre andranno in scena le Finali Mondiali Ferrari: sei intense giornate d'azione in pista con le più celebri auto del Cavallino da seguire dal vivo a ingresso libero ... Da msn.com
Ferrari | Lo Show di 499P e F80 chiude in tripudio le Finali Mondiali - L'ultima giornata delle Finali Mondiali si è conclusa con il celebre Ferrari Show, per l'edizione 2024 andato in scena in un formato diverso rispetto al solito nella suggestiva cornice del centro ... Riporta msn.com
Finali Mondiali 2024 ad Imola: un Gran Finale per Ferrari - L’edizione 2024 delle Finali Mondiali Ferrari si è conclusa presso il Circuito del Santerno di Imola, nonostante una pioggia persistente che ha caratterizzato l'intero fine settimana. Lo riporta okmugello.it