Ferrari 275 Gtb 4 a tre milioni e Aston Martin Valkyrie di Ricciardo a due

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Record di oltre tre milioni di euro in Belgio per la Ferrari 275 Gtb4, mentre la Valkyrie "Badger Blue" di Daniel Ricciardo e la Lamborghini Pregunta superano entrambe i due milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari 275 Gtb/4 a tre milioni e Aston Martin Valkyrie di Ricciardo a due

