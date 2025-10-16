Ferrari 275 Gtb 4 a tre milioni e Aston Martin Valkyrie di Ricciardo a due
Record di oltre tre milioni di euro in Belgio per la Ferrari 275 Gtb4, mentre la Valkyrie "Badger Blue" di Daniel Ricciardo e la Lamborghini Pregunta superano entrambe i due milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
