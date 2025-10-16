Ferrara Food Festival Vetrina di cibo e tradizioni | Dalla parte delle imprese
Un’immersione totale nelle eccellenze enogastronomiche ferraresi. E’ questa la promessa della quinta edizione del FerraraFoodFestival, presentata ieri nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma. Dal 31 ottobre al 2 novembre, il centro storico di Ferrara si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, animato da un ricco calendario di appuntamenti che uniscono gusto, tradizione e creatività. "Credo che il FerraraFoodFestival, che giunge alla sua quinta edizione, sia un classico esempio di come enogastronomia e turismo possano convivere e dare luogo a queste manifestazioni importanti perché rappresentano la storia, la cultura e le tradizioni dei nostri territori – spiega l’onorevole Davide Bergamini – Ferrara è un esempio virtuoso della volontà di mantenere vive queste tradizioni e esaltare i prodotti tipici e le nostre eccellenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
