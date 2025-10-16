Ferrara città cardioprotetta attivi 10 nuovi defibrillatori e altri 8 a breve | dove sono
Nella giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, il progetto ‘Ferrara Città Cardioprotetta’ trova un nuovo sviluppo con l'installazione sul territorio di altri 10 defibrillatori ad uso pubblico. Tanti sono i dispositivi semiautomatici entrati da giovedì 16 in funzione in punti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
