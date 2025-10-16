Ferrara accende ‘Quarto Tempo’ | la LND riparte da giovani e impianti

Sbircialanotizia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara diventa il crocevia del calcio di base: dal 23 al 25 ottobre, “LND Quarto Tempo” riunisce dirigenti, tecnici, istituzioni e territori per definire una rotta comune tra giovani, impianti, responsabilità sociale e crescita organizzativa. Un laboratorio aperto dove confronti reali diventano scelte operative, con l’obiettivo di rafforzare l’identità della Lega Nazionale Dilettanti. Nel cuore . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ferrara accende 8216quarto tempo8217 la lnd riparte da giovani e impianti

© Sbircialanotizia.it - Ferrara accende ‘Quarto Tempo’: la LND riparte da giovani e impianti

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Accende 8216quarto Tempo8217