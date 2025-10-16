"Sono il terzo più votato nella città e nell’area pisana, dove la forte mobilitazione dell’elettorato di sinistra, suscitata da una campagna elettorale coinvolgente e partecipata da tantissimi, ha dato un contributo decisivo al primato del Pd e di Alessandra, che ho sostenuto e con cui mi congratulo". Così il segretario comunale uscente del Pd e candidato nel collegio pisano Andrea Ferrante ha commentato i risultati delle elezioni regionali, che lo hanno visto ottenere 4.402 preferenze. Ferrante è risultato anche il terzo più votato in città tra i candidati del Pd. "La Toscana si conferma saldamente ancorata al centrosinistra, garantendosi una nuova stagione di buon governo con una maggioranza allargata oggi ad Avs e Movimento 5 Stelle" – ha aggiunto Ferrante – ricordando come "il Partito Democratico resti il primo partito, con un risultato che premia la sua linea unitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ferrante (Dem) soddisfatto:: "Saldamente il primo partito"