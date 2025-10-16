Bakery Piacenza 72 La T Tecnica Gema 87 BAKERY: Dore 11, Morvillo 6, Bocconcelli 24, Ricci 9, Abba 1; Giannone 11, Korlatovic 8, Borriello 2, Banella, Beccari ne, Scardoni ne, Callegari ne. All. Salvemini. LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 9, Jackson 17, D’Alessandro 3, Acunzo 16, Strautmanis 18; Vedovato 9, Passoni 5, Bargnesi 4, Gulini 4, Fratto 2. All. Andreazza. Arbitri: Calella, Mammola e Boudrika. Parziali: 24-21, 48-52, 64-71. Si rialza dopo due ko La T Tecnica Gema Montecatini, corsara 72-87 al PalaFranzanti contro una Bakery Piacenza che dura solo un tempo. I 10’ iniziali vedono La T Gema mandare a referto ben otto giocatori, mentre la Bakery solo tre: agli uomini di Salvemini però i soli Ricci, Dore e Bocconcelli bastano e avanzano, anche perché l’ex Mestre è indemoniato e con 14 punti nella sola prima frazione trascina i suoi fino al 23-15, poi mitigato dal 44 ai liberi del duo Fratto-Passoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fermata la serie negativa di due sconfitte, buon contributo anche di Strautmanis. La T Tecnica si rialza a Piacenza. Acunzo e Jackson in evidenza