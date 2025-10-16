La Fermana ha mandato in archivio la seconda vittoria consecutiva in appena sette giorni per rituffarsi in una settimana di preparazione in vista del derby fermano di domenica prossima a Montegranaro. Gara da affrontare con la massima attenzione visto che la squadra dell’ex Eddy Mengo, alla Fermana prima da calciatore e poi di recente da tecnico delle giovanili, proprio al La Croce in campionato ha fatto bottino pieno battendo nell’ordine Urbino, Trodica e Jesina. Nove punti sui dieci totali per capitan Urbinati e compagni sono arrivati dai match casalinghi anche se in questo momento è l’infermeria affollata a turbare in sonni dei calzaturieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fermana, Fofi subito super. E ora la sfida con Mengo