Fermana Fofi subito super E ora la sfida con Mengo
La Fermana ha mandato in archivio la seconda vittoria consecutiva in appena sette giorni per rituffarsi in una settimana di preparazione in vista del derby fermano di domenica prossima a Montegranaro. Gara da affrontare con la massima attenzione visto che la squadra dell’ex Eddy Mengo, alla Fermana prima da calciatore e poi di recente da tecnico delle giovanili, proprio al La Croce in campionato ha fatto bottino pieno battendo nell’ordine Urbino, Trodica e Jesina. Nove punti sui dieci totali per capitan Urbinati e compagni sono arrivati dai match casalinghi anche se in questo momento è l’infermeria affollata a turbare in sonni dei calzaturieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
