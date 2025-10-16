Fenice confermato lo sciopero contro Venezi | concerto gratuito a Campo Sant’Angelo
Domani l'orchestra del Teatro Fenice sciopererà affinché Beatrice Venezi venga sollevata dalla nomina di direttrice. Le organizzazioni sindacali non intendono cambiare idea e sono pronte anche a scioperare per l'intera stagione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
