Femminicidio - suicidio a San Benedetto del Tronto spara alla moglie e si uccide | allarme dei familiari

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Femminicidio - suicidio a San Benedetto del Tronto (Ascoli): un uomo avrebbe sparato alla moglie, uccidendola, per poi togliersi la vita. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Spara alla compagna e si toglie la vita a San Benedetto: era appena uscita in permesso dalla Rsa - La tragedia oggi nella centralissima via Stamira: l’uomo, secondo le prime ricostruzioni avrebbe sparato alla consorte prima di rivolgere l’arma contro se stesso ... Come scrive msn.com

